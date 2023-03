David Garrett sceglie Cattolica

David Garrett in concerto a Cattolica. Il violinista star mondiale, che nella sua carriera spazia dai grandi classici alla musica contemporanea, arriva in Italia per alcuni concerti in festival e luoghi prestigiosi e il 22 Luglio sarà in concerto all’Arena della regina di Cattolica. I biglietti saranno in vendita da oggi su ticketone. La presenza di Garrett conferma il carattere internazionale di questa stagione all’Arena della Regina di Cattolica che si conferma il festival piu importante della riviera romagnola.