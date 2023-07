David Garrett stasera in concerto Iconic Tour, tra violino e chitarra

Questa sera all’Arena della Regina di Cattolica, alle 21, David Garrett si esibirà in concerto con ’Iconic Tour’. Il violinista tedesco, star di fama mondiale e da record, sarà sul palco con Franck van der Heijden alla chitarra e Rogier van Wegberg al basso. "Sono immensamente felice, finalmente, di aver la possibilità di suonare nuovamente concerti classici. Sono emozionato nel presentare il mio nuovo violino in questo tour: un ’Guarneri del Gesù del 1734’, che una volta apparteneva al grande Gaetano Putignani. Penso di aver lavorato a questo progetto per oltre 30 anni. Ogni grande violinista ha registrato un album di brevi e speciali highlights della storia della musica, scritti in origine per il violino. Sfortunatamente, molte splendide opere sono cadute nell’oblio, ed avere avuto l’opportunità di riportare in vita questi magnifici pezzi, significa davvero molto per me" Come ha selezionato i brani per Cattolica? "Le mie scelte sono dipese dal fatto che i brani fossero adatti all’abbinamento di violino e chitarra. Ho provato a immaginare un repertorio e ho fatto scelte basate su questi parametri. Con questo semplice concetto in mente siamo arrivati agli arrangiamenti. Questa è l’esperienza che il pubblico vivrà al concerto".

Rosalba Corti