"Day hospital oncologico spesso sguarnito"

Ma quale caso isolato: le assenze al day hospital oncologico del Sacra Famiglia di Novafeltria, secondo il comitato ‘Giù le mani dall’ospedale’, sono ripetute: anche giovedì 29 febbraio l’assenza di una delle due infermiere si è verificata, dopo che lunedì 19 mancavano sia l’infermiera sia la Oss, costringendo la sola infermiera presente a dividersi tra tanti compiti. Il comitato replica colpo su colpo a quanto dichiarato dalla direzione unità operativa oncologia e dalla direzione infermieristica e tecnica ambito Rimini. Le due direzioni avevano smontato la protesta dicendo che "la presenza prevista per la giornata oggetto di segnalazione, considerati i volumi di attività, era di un’infermiera e una operatrice socio-sanitaria. L’operatore assegnato aveva richiesto un congedo e per tale motivazione debitamente sostituita. Purtroppo l’assenza improvvisa della medesima Oss, intercorsa il mattino stesso, ha determinato la situazione riportata, eccezionale, di un’unica infermiera presente. Ma il cosostiene che l’assenza della seconda infermiera si sia protratta per l’intera settimana del 19 febbraio, e le carenze si ripetono periodicamente. "Le assenze, in particolar modo quelle programmate, vanno rimpiazzate. Ricordiamo che l’organico in quel reparto fin dal 2014 è costituito da un medico, da due infermieri ed un Oss e oggi risulta sottodimensionato perché in 10 anni siamo passati dalle 300 prestazioni a 1.451".