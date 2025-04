Dazi amari per le imprese. Dalla meccanica al cibo: "Per il nostro territorio l’impatto sarà imponente"

di Giuseppe CatapanoL’incubo dei dazi diventa realtà. Gli annunci di Donald Trump scuotono il mondo delle imprese. La preoccupazione dilaga. La Regione parla di "scenario drammatico e ricadute durissime" sulle filiere produttive. Confindustria Romagna preferisce non quantificare ancora l’impatto di dazi al 20% su tutti i prodotti provenienti dall’Ue con destinazione Usa, ma lancia l’allarme. "Ci saranno conseguenze per le tante industrie esportatrici del territorio – l’analisi del presidente Roberto Bozzi – e ci attendiamo ripercussioni imponenti".

In realtà, in uno scenario tutt’altro che definito con chiarezza, qualche certezza numeri alla mano c’è. Il valore delle esportazioni delle imprese manifatturiere della provincia di Rimini negli Usa – anno 2024, fonte Istat – è di 374 milioni di euro, in calo rispetto ai 513 milioni dell’anno precedente. È in questo contesto che va valutato l’impatto dei dazi per le aziende riminesi. In linea teorica il costo complessivo dei prodotti esportati dalla nostra provincia potrebbe crescere di oltre 70 milioni di euro. In Emilia Romagna – fa i conti la Regione – "viene danneggiato un export da oltre 10,5 miliardi di euro l’anno" con un costo delle merci esportate che potrebbe salire di 2,1-2,7 miliardi di euro. Tornando a Rimini, nel 2024 i principali prodotti venduti oltreoceano vengono dall’agroalimentare (25,8%), dai mezzi di trasporti (25,2%) e dai macchinari (20,6%) per un totale di quasi 260 milioni di export. "Sul fronte delle esportazioni – osserva Bozzi – dobbiamo la ripresa post pandemia in gran parte dall’aumento della quaota proprio negli Usa. I settori più esposti sono proprio quelli che hanno esportato di più".

Esposta, rispetto alle altre province romagnole, lo è di certo Rimini. Le esportazioni verso gli Stati Uniti valgono quasi il 13% del totale, mentre l’incidenza è inferiore a Ravenna (8,6%) e Forlì-Cesena (6,6%). Servono misure per evitare conseguenze pesanti su inflazione, competitività e occupazione. È prima di tutto l’Europa a doversi attivare. "Rilancio con forza le parole del nostro presidente nazionale Orsini – continua Bozzi – e dico che l’Europa ha due imperativi: dialogare con tutti, a cominciare dalla nuova amministrazione americana, ed evitare reazioni di pancia che sono controproducenti. Alzando i toni dello scontro con gli Usa, ne beneficerà solo la Cina: bisogna accelerare il taglio dei tassi da parte della Bce perché deprezzerebbe l’euro attutendo l’effetto dei dazi americani".

Non solo. "Occorre definire nuovi accordi commerciali come scudo alla guerra delle tariffe. L’Europa – continua il presidente di Confindustria Romagna – deve rimanere unita e chiunque abbia buoni rapporti con l’amministrazione americana deve attivarli per il bene comune. Contemporaneamente occorre un cambio epocale nel pensiero europeo per facilitare e accrescere gli scambi intra-Ue: bisognerebbe chiedere all’Europa di consumare di più, alzare gli stipendi ed essere meno competitivi al suo interno. La visione dell’Europa oggi è una visione piccola, perché guarda al miglioramento del proprio stato e non pensa al miglioramento della sua situazione globale". Infine un appello. "Le istituzioni a qualunque livello, locale, nazionale ed europeo, uniscano le forze per proteggere l’economia locale e nazionale".