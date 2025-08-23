De Gregori canta per la Regina . Oltre 5mila attesi nell’arena

"Credo che Rimmel si senta ancora giovane. E anche io, in fondo, non penso di essere cambiato poi tanto". Vedere per credere stasera all’Arena della Regina di Cattolica, dove Francesco De Gregori (qui nella foto di Simone Ridi) darà il via al nuovo tour estivo per i 50 anni di Rimmel, il disco diventato uno dei classici della musica italiana. E saranno tanti, tantissimi oggi nell’arena a cantare Rimmel, Pablo, Buonanotte fiorellino e gli altri successi insieme a De Gregori. C’è ancora qualche biglietto disponibile per lo spettacolo di Cattolica, ma si viaggia verso il tutto esaurito: alla fine stasera saranno oltre 5mila al concerto.

De Gregori si esibirà accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (tastiere, hammond e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (chitarra, mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni), coriste Francesca La Colla e Cristina Greco. In scaletta tutti i brani del disco Rimmel e molti altri che De Gregori sceglierà per questa prima data del tour dal suo ricco repertorio. Chi ancora non ha preso i biglietti farà bene ad affrettarsi: i botteghini dell’Arena della Regina apriranno oggi alle 17: porte aperte dalle 19,30, il concerto prenderà il via intorno alle 21.