De Gustibus rispolvera il pranzo ’fai da te’

A Santarcangelo torna il ristorante ’fai da te’. Da tre settimane, infatti, nel territorio della Valmarecchia è arrivato il ’De Gustibus 316’, il nuovo ristorante self-service che ha aperto in via Tosi nella zona artigianale, a due passi dalle sedi di Amazon, Marr e gruppo Maggioli e gestito dall’imprenditore iraniano d’origine ma riminese dal 1993, Amir Malakouti. "Facciamo colazioni di lavoro e pranzi fino all’ora dell’aperitivo serale, andando incontro alla bella stagione – spiega Malakouti – organizzeremo delle belle iniziative con deejay e serate musicali, grazie alla posizione del ristorante poi non diamo fastidio alle abitazioni, qui la gente può stare in allegria e troverà un ampissimo parcheggio".

Insomma, un poker quello di Amir Malakouti, socio della cooperativa Air Coop, amministrata da Beatrice Seganti, a cui fanno capo tre altri ristoranti: il ’De Gustibus 58’ e il ’My Dream’ (entrambi all’interno del Gross di Rimini) e il ’Caffé del Porto’ a Riccione. Un servizio fondamentale, quello del ’Gustibus 316’, che si rivolge a una clientela amplia. Si va dai giovani dai 20 anni in su, lavoratori del posto impiegati nelle grosse aziende vicine ma anche professionisti e frequentatori della palestra del centro commerciale, molte inoltre le famiglie, soprattutto durante i weekend. Lo chef Fabrizio Maini propone una cucina di qualità, tipicamente romagnola, ma previsti nel menu ci sono anche piatti orientali e vegani, nonché proposte per celiaci.

"Un locale sostenibile" precisa il titolare, aggiungendo di non utilizzare affatto il gas per la preparazione dei cibi: "tutto è elettrico, siamo molto all’avanguardia". Tanta, poi, l’attenzione agli sprechi: "raccogliamo quello che avanza e lo diamo agli operatori della Caritas". Caso più unico che raro, il ’De Gustibus 316’ grazie ai suoi orari di apertura più diurni che notturni, infine ha trovato subito personale: otto i dipendenti attuali, destinati tuttavia a crescere di due unità. Chissà se uno di loro non sarà un altro iraniano, con lo stesso Amir Malakouti che riflettendo sul proprio Paese d’origine afferma: "In Iran c’è una pessima situazione, 30 anni fa sono andato via a causa della repressione dei diritti, la mancanza di libertà di parola, l’obbligo del velo e per tanti altri aspetti sociali carenti. È una dittatura religiosa che stiamo subendo dal ’78, adesso la gente non ne può più. Mi auguro che con le uccisioni barbare che ci sono state, i giovani riusciranno ad attuare un cambiamento, i tempi sono maturi".

Andrea G. Cammarata