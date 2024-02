De Meis torna in pista con lo Space: "Riaccendo le notti della Riviera"

"Nessuna rivincita. Lo Space sarà una sfida mondiale". Fabrizio De Meis torna a Riccione dopo una vita alla guida del Cocoricò, prima delle difficoltà e della chiusura della Piramide. Oggi è lui l’artefice del programma artistico che dovrà proiettare lo Space sulla ribalta internazionale.

Come si sente ad affrontare questa nuova avventura?

"Sono molto felice. Ricordo quando poco più che ragazzo organizzavo il mio evento Diabolika allo Space di Ibiza. Ricordo anche i miei primi anni a Riccione vissuti al Cocoricò, gli eventi con le grandi star mondiali all’Aquafan. Sono stati anni meravigliosi, vissuti con gli occhi di un ragazzo che realizzava tutti i suoi sogni. Oggi è tutto diverso. Torno a fare quello che ho sempre amato fare. Ci torno con maggiore e più serena consapevolezza. Ecco perché sono felice che la storia leggendaria dello Space non sia finita. Lo sono per Pepe Rosello a cui mi lega un rapporto unico e profondo, una delle persone più speciali che ho conosciuto nella mia vita. Far rinascere il locale più importante della storia a Riccione, una città che rappresenta la storia dell’intrattenimento italiano, è una bellissima sfida che affronterò con grande entusiasmo".

Che ruolo avrà?

"Non lo so ancora, parlerò con la proprietà in settimana, devo fare altre valutazioni di carattere personale, sono attratto anche molto dall’estero. In questo momento sono il consulente che ha contribuito, con la proprietà e con Pepe, alla realizzazione di questa idea che sembrava impossibile. Ho progettato il programma artistico e l’idea di un locale con i più alti standard internazionali, dando spazio alla mia esperienza maturata in questi anni viaggiando tantissimo. Siamo nella fase più delicata della realizzazione. Il mio obiettivo è arrivare al 2 giugno e regalare a Riccione un nuovo sogno".

Cosa sarà lo Space Riccione?

"Sarà un locale futuristico, con l’obiettivo di competere con le realtà più forti del mondo. Come tutti gli eventi più importanti si svilupperà molto durante il day time, ma non solo, sarà uno spazio polifunzionale e per ogni tipo di eventi e manifestazioni".

La Riviera tornerà ad essere protagonista internazionale nel mondo del clubbing?

"Non è facile. Sicuramente lo Space può accendere una grande luce sulla Riviera a livello mondiale, ma per essere protagonisti va costruita una realtà di sistema, abbandonare i concetti un po’ superati di concorrenza. Ibiza in questo senso è stata un riferimento. La concorrenza è una cosa sana ed inevitabile, ma se si pesca in un lago con pochi pesci è difficile per tutti. Va ricostruito un indotto turistico che non c’è più, fare sistema, fare investimenti, campagne di marketing e comunicazione, migliorare i servizi, solo così si può tornare ad essere protagonisti. È un lavoro che chiede a tutti di mettere da parte forme di protagonismo per la rinascita della Riviera. Poi con un lago pieno di pesci le cose andranno bene per tutti".

Ci anticipa i futuri ospiti dello Space in estate?

"Non posso, ma posso anticiparti che sarà una parata di stelle".

Com’è cambiato il mondo delle disco da quando ha lasciato il Cocco?

"Sta vivendo un inevitabile declino, già cominciato con gli ultimi anni non felici della mia gestione. Oggi i numeri dei fine settimana della collina viaggiano al 70% in meno del 2012. C’è bisogno di una forte inversione di marcia, speriamo lo capiscano tutti".

È una rivincita tornare a guidare un locale a Riccione?

"No assolutamente, nessuna rivincita, ma spero che la rivincita se la prenda Riccione tornando ad essere protagonista a livello internazionale".

Cosa le è mancato dall’esperienza al Cocoricò ad oggi, e cosa non le è mancato.

"Il Cocoricò è un pezzo della mia vita, sono legato da un amore profondo, ma non mi manca niente, non tornerei indietro".

Segue ancora il Rimini calcio, dopo esserne stato il presidente?

"Il Rimini è un amore che non si può spiegare, una malattia da cui non si guarisce, Seguo sempre i suoi risultati, anche se allo stadio ci vado pochissimo. Quando vado mi prende un magone allo stomaco, mi manca troppo, lo stadio, i tifosi, la curva, gli spogliatoi. Il Rimini calcio è un amore troppo grande e la sofferenza per non aver potuto finire quello che avevo iniziato non si argina mai".

Andrea Oliva