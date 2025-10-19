De Pascale ai bagnini: "Solo promesse dal governo"

Nessun accordo sul governo sul tema concessioni. Semmai un "accordo di minima" sugli indennizzi. Il presidente della Regione, Michele de Pascale torna sulla questione rinnovi delle concessioni, prendendo le distanze dal governo. Le polemiche nel Partito democratico non si sono certo sopite, e nel riminese la lettera di una sessantina di iscritti continua a far rumore. Il confronto aperto nel partito chiesto da Maurizio Melucci resta, ma al momento non è prevista alcuna resa dei conti. "C’è stato un incontro con i segretari - precisa la segretaria provinciale Giulia Corazzi -. Il partito procede con le proprie attività e questo include le direzioni a tema, tant’è che a giorni avremo quella sulla casa con Pierfrancesco Majorino. Arriverà anche il momento di parlare di turismo, in cui sarà inclusa la questione dei balneari". Insomma, nessuna fretta, lasciando che la temperatura scenda e la situazione si normalizzi. Nel frattempo il presidente della Regione rimette le cose in fila. "La grande promessa fatta ai balneari dal governo è una promessa già tradita. E le polemiche (quelle interne al Pd, ndr) hanno oscurato questo fatto: il governo aveva promesso una cosa e sta facendo tutto il contrario". Non solo: "È passato solo il punto su cui siamo d’accordo. All’incontro che abbiamo avuto al Ttg ho rappresentato una cosa chiara, che i balneari conoscono bene: questo governo aveva promesso agli operatori che li avrebbe fatti uscire dalla Bolkestein, che non avrebbero mai affrontato le evidenze pubbliche. Era una promessa fatta da tutte le forze politiche di maggioranza, nessuna esclusa: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. È stata una promessa che il giorno dopo le elezioni è completamente evaporata". Tradotto, nessuna liason con il governo, ma la conferma di una linea interna al partito, il Pd, che da anni ormai vede gli esponenti in Regione parlare di forme di indennizzo per i bagnini che perderanno la concessione. "In questo momento nemmeno è chiaro - riprende il presidente - se chi dovrà perderla vedrà o non vedrà un indennizzo. Ho fatto l’esempio dei tassisti, per i quali è previsto un indennizzo a ogni nuova licenza emanata. Il gestore di uno stabilimento balneare, che perde la concessione, oggi non avrebbe alcun indennizzo. Il ministro ha proposto una strada ed è una strada di minima, sul minimo che si possa fare. Su questo avrà la collaborazione della Regione".

Andrea Oliva