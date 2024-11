De Pascale blinda i bagnini: "Daremo loro ristori veri"

Non ha mai ’nascosto’ le sue origini, in questa campagna elettorale. "Sono fiero di appartenere a una famiglia di bagnini". Il nonno di Michele de Pascale, il candidato presidente dell’Emilia Romagna del centrosinistra, fu tra i primi ad aprire uno stabilimento balneare a Cervia. E de Pascale, ai tanti operatori del turismo incontrati in questi giorni, ripete come un mantra: "Non vi lasceremo soli. La Regione sarà al vostro fianco per tutelarvi e difendere le imprese".

La riforma sulle concessioni è diventata legge: bandi entro il 2027, e ai bagnini che non riusciranno a mantenere l’attività verranno riconosciuti indennizzi più bassi di quelli in cui speravano. Come può intervenire la Regione?

"In Italia purtroppo il centrodestra, negli ultimi 15 anni, ha fatto ai balneari ogni sorta di promessa solo per ottenere consensi e applausi – premette de Pascale – Aveva persino promesso che avrebbe evitato la direttiva Bolkestein per le spiagge. Abbiamo visto com’è andata a finire: una volta al governo, il centrodestra ha partorito la peggiore soluzione possibile. Di fatto la legge non prevede veri indennizzi agli operatori, non dà tempi congrui per espletare i bandi per le concessioni, non permette alle Regioni e ai Comuni di differenziare le proposte".

Quindi la partita è già chiusa? O ci sono dei margini?

"Abbiamo fatto una serie di proposte e di emendamenti, fin qui non siamo stati ascoltati. Se sarò eletto, la Regione darà battaglia e tutelerà gli operatori balneari. A partire dalla questione degli indennizzi. Serve un sistema di indennizzi serio, non transitorio ma strutturale, che riconosca il valore effettivo delle imprese, incentivi i bagnini anche durante la concessione per valorizzare l’attività. Questo è l’impegno che ci siamo presi".

Sulle modalità dei bandi?

"Chiederemo al governo di riconoscere e di tutelare, all’interno delle procedure di assegnazione, le peculiarità del sistema balneare e anche dell’offerta turistica dell’Emilia Romagna. Perché dalle gare ormai non si scappa, ma è decisivo come si faranno i bandi. E quando. Servono tempi adeguati per poter individuare, attraverso le gare, i migliori imprenditori per le nostre spiagge. Questo è quello che vado ripetendo da anni ai bagnini, senza mai raccontare loro false promesse o bugie".

Manuel Spadazzi