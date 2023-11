De Pascale: "Chi ha diffamato sui social ora dovrà risponderne"

La notizia circolava da tempo nei corridoi, ma ora se ne ha conferma. A metà settembre, quando ancora non si sapeva come si sarebbe espresso il Consiglio di Stato, alcuni esponenti di maggioranza a tutela della propria onorabilità, e per cercare di arginare accuse gratuite e diffamazioni circolate soprattutto sui social, si sono tutelati per vie legali. È così scattata una denuncia per "diffamazione aggravata" verso una trentina di persone. Non voleva parlarne, ma alla fine ha dovuto confermalo l’avvocato Marco De Pascale, consigliere comunale di Riccione 2030, nell’esprimere "grande soddisfazione per la sentenza espressa dal consiglio di Stato che ha ripristinato la legalità con la fondatezza espressa la scorsa estate in conferenza stampa. Contentezza per un duplice aspetto dal punto di vista politico – sottolinea –, perché avevamo vinto le elezioni e diritto di governare per il bene della città. Poi la gratificazione professionale, perché non nego di aver dato una mano ai colleghi di Roma in questa vicenda nella quale ha avuto un ruolo importantissimo Daniela Trappoli che ci ha supportato come consulente. Chi ne esce sconfitto è chi ha provato a sovvertire l’esito elettorale con un ricorso strumentale". Le denunce sono dunque scattate? "A metà settembre, perché sapevamo di essere nella parte del giusto, certi di non aver commesso brogli. La denuncia depositata alla Procura della Repubblica di Rimini è riferita a commenti sguaiati, quindi nei termini previsti abbiamo presentato denuncia nei confronti di chiunque abbia strumentalizzato quella sentenza, diffamandoci e accusandoci ingiustamente. I nomi sono decine, sia di politici, per dire il vero pochi, sia di supporter e quanti si sono accodati lasciandosi andare. Erano frasi inaccettabili, tipo ‘chi vince col trucco prima o poi va a casa’".

Nives Concolino