"De Pascale, giù le mani dal nostro aeroporto"

"De Pascale non può venire qui a raccontarci che l’aeroporto di di Rimini serve al territorio come quello di Forlì. Alla sinistra dico: giù le mani dal ’Fellini’, perché già in passato l’avete fatto fallire e ora lo volete assoggettare". Entra a piè pari Renata Tosi, ex sindaca di Riccione, candidata alle regionali con Forza Italia. Le parole del candidato presidente del centrosinistra Michele de Pascale non sono andate giù alla Tosi, che paventa "un disastro che la sinistra, con de Pascale in testa, ha già fatto nella sanità con l’area vasta. L’area vasta ha significato per migliaia di malati attendere che la analisi arrivino da Pievesestina, che le terapie per gli oncologici siano a Cesena, e che da noi, se va bene, resta il pronto soccorso. Ma i riminesi lo sanno bene che è proprio de Pascale, dal 2022, il presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna, e che ha favorito il dislocamento dei servizi di eccellenza impoverendo Rimini?". Infine: "Oggi de Pascale parla di una terapia shock per il turismo a Rimini, e ci viene a raccontare come riqualificare il territorio. Ma in questi 50 anni, cosa hanno fatto i ‘sinistri’? Hanno soltanto perso tempo. Noi di questa laboriosa provincia invece ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto le cose nelle regole, applicando una legge regionale, voluta proprio dal compagno di partito di de Pascale, l’uscente assessore al turismo Corsini, che adesso critica".