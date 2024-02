De Sica commendatore del Titano: "Un onore"

"Mi sono ricordato di essere stato qui quando avrò avuto 10 o 11 anni. Per me è stata un’emozione perché io allora ero un collezionista di francobolli di San Marino. E ancora li ho a casa. Per me ricevere questa onorificenza è un grande onore". Parla così, Christian De Sica, nel giorno in cui l’attore ha ricevuto l’onorificenza di Sant’Agata con il grado di commendatore. A consegnare l’onorificenza all’attore è stato il segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi che ha ricordato il rapporto di amicizia di lunga data che lega la famiglia De Sica alla Repubblica. Nel nome dei De Sica, infatti, "si perpetua un legame indissolubile tra la Repubblica di San Marino e la cinematografia italiana – ricorda il Segretario – capace di trasferire emozioni, sentimenti e cultura e di interpretare la realtà". Vittorio De Sica, padre di Christian, fu il protagonista assieme ad Anna Magnani del film Lo sconosciuto di San Marino con il quale San Marino entrò a pieno titolo nella storia del cinema d’autore. "Una pellicola che prese spunto dalla straordinaria dimostrazione di solidarietà del popolo sammarinese, che accolse ben centomila rifugiati sul proprio territorio neutrale, per consentire loro di sfuggire alle atrocità di una guerra che stava dilaniando la città di Rimini e le province che si trovavano lunga la Linea Gotica".

Ora il figlio, Christian, con il film I limoni d’inverno che affronta il tema delle patologie neurodegenerative con particolare riferimento alla malattia di Alzheimer. Il reparto di Neurologia dell’ospedale di San Marino, guidato dal primario Susanna Gutmmann, presente ieri alla Cerimonia, ha collaborato fattivamente alla realizzazione del film, fornendo alla regista Caterina Carone dati ed elementi utili sulla malattia per trattare nella maniera più realistica possibile la tematica. "I recenti incontri con Christian De Sica e il suo avvocato, Giorgio Assuma – spiegano dalla Segreteria Cultura – hanno avviato una collaborazione per lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo sammarinese, per l’utilizzo della Repubblica quale luogo di ambientazione di film e serie tv, attraverso la formazione di nuove professionalità, anche sammarinesi, in questo campo, disciplinando con appositi atti normativi il settore a San Marino".

Donatella Filippi