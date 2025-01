Deambulatore rubato a un’anziana. Denunciata la ladra: è una turista

Ci ha tenuto a ringraziare personalmente i carabinieri che l’hanno aiutata e le hanno regalato un Natale più sereno e felice dopo una brutta disavventura. Franca, una signora riccionese di 68 anni con problemi motori, il giorno della vigilia di Natale era andata come ogni giorno all’edicola di piazzale Azzarita per comprare il giornale. Per pochi secondi, come sempre le accade di fare, ha lasciato incustodito il deambulatore che porta sempre con sé e che le permette di compiere piccoli spostamenti quotidiani. Lo ha lasciato lì, fuori dall’edicola, il tempo sufficiente per pagare il negoziante e mettersi sotto braccio il quotidiano prima di fare ritorno a casa. Tanto è bastato però perché qualcuno, vedendo il deambulatore incustodito, decidesse di approfittarne, allungando le mani per rubarlo. All’uscita dall’edicola, grande è stata l’amarezza della signora Franca. Il deambulatore non c’era più. Sparito nel nulla. Parte così la chiamata ai carabinieri della stazione di Riccione.

Siamo alla vigilia di Natale, ma per i militari dell’Arma non ci sono feste che tengano. Si attivano immediatamente per offrire il loro supporto alla 68enne. Quest’ultima si reca in caserma per formalizzare la sua denuncia. Le indagini si mettono in moto subito durante il periodo delle festività. Vengono acquisiti alcuni filmati provenienti dalle telecamere di sorveglianza della zona. I carabinieri convocano poi alcuni testimoni per sentire la loro ricostruzione dei fatti. Nel giro di poco tempo, è così possibile risalire alla presunta autrice del furto. Si tratta di una donna di 66 anni. Non è però quella che si definerebbe la classica ‘ladra’, ma una turista milanese che si trova nella Perla Verde per un breve soggiorno insieme al marito. Difficile dire cosa le sia balzato in testa in quel momento, ma sta di fatto che la donna non ha resistito alla tentazione di impossessarsi del deambulatore lasciato incustodito dalla signora riccionese.

Un bene davvero prezioso, vista la sua importanza per la signora Franca, che è stato infine ritrovato dai militari e restituito alla legittima proprietaria, ricevuta in caserma nei giorni scorsi. Quest’ultima ci ha tenuto a ringraziare personalmente i carabinieri. Nei confronti dell’autrice del furto, invece, è scattata la denuncia a piede libero.