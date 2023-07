Debitori pestati a sangue: aguzzino condannato

Un giustiziere senza pietà, pronto a tutto pur di riscuotere i debiti che alcuni clienti avevano maturato nei suoi confronti per l’acquisto di sostanza stupefacente. Questo è quanto emerso in sede di processo con rito abbreviato a carico del 42enne Vincenzo Di Costanzo, imputato a vario titolo per spaccio di droga, porto abusivo di armi (una pistola semi automatica Browning), ricettazione ed estorsione con lesioni connesse, condannato nei giorni scorsi a 6 anni, 8 mesi e 20 giorni, oltre a una multa di 24mila euro. Con lui, alla sbarra per il reato di detenzione ai fini di spaccio, era imputato anche Roberto De Paola, 43 anni, difeso dall’avvocato Marco Ferri. De Paola a propria volta è stato condannato sempre in abbreviato a 4 anni, 8 mesi e al pagamento di 16mila euro di multa per i reati di spaccio a lui ascritti, poiché ritenuto nel corso delle indagini condotte da carabinieri e Guardia di finanza – coordinate dal pm Luca Bertuzzi – membro attivo in una fitta rete di spaccio di cocaina, hasish e marijuana da migliaia e migliaia di euro. In concorso con Di Costanzo, difeso invece dagli avvocati Gilberto Gianni e Massimiliano Cornacchia.

Proprio Di Costanzo però, secondo le accuse, sarebbe stato colui il quale si sarebbe macchiato delle violente aggressioni verso i ’clienti’ insolventi. Secondo quanto ricostruito, infatti, il 42enne di origini campane il 23 agosto del 2021 si sarebbe recato in un bar sulla spiaggia, dove si trovava un giovane acquirente colpevole di non aver saldato un debito di droga da circa duemila euro. Qui il 42enne ha quindi pestato con calci e pugni e un bastone il giovane, arrivando a procurargli la frattura di naso e ulna. Non contento, Di Costanzo avrebbe anche minacciato e fatto pressioni sulla vittima per non farle sporgere denuncia nei suoi confronti a seguito della barbara aggressione.

Un modus operandi violento per garantire il funzionamento della fiorente attività di spaccio che, stanto a quanto emerso, Di Costanzo e De Paola avevano messo in piedi tra il 2018 e il 2021, movimentando diversi chili di sostanza, come venne riscontrato al momento dell’arresto del 42enne, quando l’unità cinofila trovò 42 chili di hashish già suddivisi in panetti nella sua disponibilità, oltre all’arma con matricola abrasa poi sequestrata.

