Debora ha bisogno di uno psicologo

La sua carriera televisiva e teatrale è sempre stata improntata sulla risata capace di far scaturire una riflessione profonda. Debora Villa, attrice ironica, che da vent’anni è presente nei teatri di tutta Italia e si è presa la scena con monologhi intelligenti a Zelig, Camera Cafè, sarà a Coriano sabato alle 21.15, con ‘Ho bisogno di uno psicologo’, un monologo che mostra insicurezze, psicosi, fragilità delle donne, che sanno reagire con forza e ironia, magari anche andando in terapia. Il monologo che apre ufficialmente la stagione teatrale 2324 del Corte di Coriano, curata dai Fratelli Di Taglia, pesca dall’universo femminile tutti i motivi che possono portare una donna ad aver bisogno di un psicologo: dallo scontro quotidiano con una burocrazia che rende la vita impossibile, dal voler essere multitasking a tutti i costi e poi pagarne le conseguenze, nell’affrontare il tempo che passa, nel contrastare l’inciviltà delle relazioni e trovarne le soluzioni. Ridendo e scherzando la comica milanese, anche autrice di questo monologo, riesce a veicolare, attraverso le sue parole e la sua mimica, un messaggio positivo proprio nella giornata internazionale contro la violenza di genere.

Artista poliedrica, attrice tv e cinematografica (la sua recente interpretazione in ‘Tramite amicizia’ di Siani è esilarante) è da sempre al fianco delle comunità arcobaleno e delle donne, e vuole in occasione della ricorrenza annuale, portare leggerezza e riflessione in un tema che le sta molto a cuore: l’universo femminile in tutte le sue sfumature. Con il video ‘Il patriarcato non esiste’, l’attrice è apparsa sui social difendendo Elena Cecchettin, sorella della centotreesima vittima di femminicidio dall’inizio dell’anno, Giulia, dagli attacchi di un consigliere leghista e portando alla luce, con l’ironia, l’ignoranza che esiste tuttora sulla questione femminile.

Rosalba Corti