Debutta a San Martino il ’Villaggio dei cornuti’ tra balli e gadget a tema

Camminare sotto le corna appese all’Arco Ganganelli è una tradizione. Un rito a cui non ha resistito l’anno scorso neppure Matteo Salvini, durante la tappa a Santarcangelo per la campagna elettorale delle regionali. La tradizione delle corna sotto l’Arco alla Fiera di San Martino è antica. In passato era una delle più grandi fiere del bestiame: i contadini arrivavano a Santarcangelo, lasciando a case le loro mogli... Ecco perché la Fiera di San Martino è nota anche come la ’festa dei becchi’. Una leggenda popolare che sarà quest’anno più che mai protagonista alla fiera, in programma da sabato 8 a martedì 11 novembre (con la consueta anteprima al venerdì).

La grande novità di questa edizione sarà il ’Villaggio dei cornuti’, in piazzale Francolini. Sarà una struttura al coperto, decorata con allestimenti ispirati alle tradizioni romagnole, comprese le immancabili corna che sono il simbolo caratteristico della fiera. Il ’Villaggio dei cornuti’ ospiterà momenti di festa, canti, balli e tradizioni contadine. E non solo. "Lanceremo un vero e proprio merchandising legato a San Martino e alle corna, simbolo della festa – annuncia il sindaco Filippo Sacchetti – Ci saranno gadget a tema e altre sorprese. Lo faremo per sottolineare ancora di più le tradizioni santarcangiolesi e romagnole". Con spirito anche goliardico. Insomma: non stupitevi se nel ’Villaggio dei cornuti’ saranno in vendita cappellini e altri gadgt con le corna e magari verrà allestito anche un set fotografico, per farsi immortalare nella posa dei ’becchi’.

La tradizione di San Martino è talmente forte a Santarcangelo, che anche in periodo Covid – con le limitazioni e il divieto di feste – la città ha voluto onorare la fiera, con cartonati sparsi in giroper le strade del centro che raffiguravano alcuni personaggi tipici della ’festa dei becchi’. "Insieme a Blu Nautilus (la società che organizza la fiera per conto del Comune, ndr) continuiamo il lavoro per un profondo rinnovamento delle nostre fiere – prosegue Sacchetti – Ma sempre nel solco della tradizione, da conservare e salvaguardare. Perché è anche in questi eventi che affondano le radici della nostra comunità". Grazie al calendario (l’11 cade di martedì) la Fiera di San Martino quest’anno durerà 4 giorni, 5 contando pure l’anteprima. Confermatissimi il ’Palio della piada’, la sfida a colpi di mattarello, e la ’Sagra dei cantastorie’, alla sua 56esima edizione. E poi la grande novità: il ’Villaggio dei cornuti’. Che si farà al Francolini anche per "allargare il perimetro della festa fino alla via Emilia".