Debutta a teatro lo spettacolo ’Voglio i capelli blu’. Claudia Mancini: "Un inno alla libertà per i giovani"

L’arte per educare le nuove generazioni. È il messaggio che domani si leverà dal palco del teatro Tarkovskij di Rimini con Voglio i capelli blu. Appuntamento alle 17 con lo spettacolo a cura di Claudia Mancini, in scena in anteprima assoluta. L’arte, diceva Salvador Dalì, "è fatta per disturbare". E da questo postulato prende forma Voglio i capelli blu: un’opera tra performance, musiche e strumenti che si fondono in una danza tribale. "Cantiamo, balliamo e suoniamo con i giovani che saranno i veri protagonisti dello spettacolo – anticipa Claudia Mancini – Saliranno sul palco ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni, suonando chitarra, arco, pianoforte e tanti altri strumenti, in un vortice in crescendo".

Dopo la prima a Rimini, lo spettacolo della Mancini partirà per il tour. Sarà in scena anche a Napoli, in una cornice di eccezione: il teatro San Carlo. "Il titolo dello spettacolo è tratto da un inedito che domani andrà in scena per la prima volta: I capelli blu – continua la Mancini – Il brano è un inno alla ribellione e alla trasgressione sana, così come anche lo spettacolo. Per noi questa è la vera ricerca della libertà". Claudia Mancini, musicista e performer, è la prima in Italia ad aver raggiunto il più alto grado di formazione musicale per due strumenti distinti: pianoforte e violino.

Federico Tommasini