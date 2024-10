Debutta Daje Va, riapre Ferramenta Trattoria del Passatore, nuovo look

Autunno caldo per i locali a Santarcangelo, tra nuove aperture e cambi di gestione. Lunedì taglio del nastro per la nuova sede della Trattoria del Passatore. Il ristorante gestito da Adriana Pellegrini e dal figlio Yuri Nicolini (chef del locale) si è spostato di pochi metri. Ha lasciato la storica sede, quella dove tutto è cominciato nel 1998, per trasferirsi negli spazi che ospitavano il negozio Allsport. È stato fatto un grande lavoro per rendere ancora più caratteristico il ristorante. Alla festa di inaugurazione hanno partecipato centinaia di persone, tra cui il sindaco Filippo Sacchetti, vari assessori e anche l’ex sindaca Alice Parma, candidata Pd alle regionali. Un battesimo perfettamente riuscito. "Abbiamo iniziato la nostra nuova avventura nel migliore dei modi. Si apre un nuovo capitolo per la storia del nostro locale", dicono i titolari. Il ristorante è rimasto chiuso per il trasferimento nella nuova sede per meno di un mese. Oggi aprirà in via Montevecchi la nuova osteria di cucina romana Daje Va. I titolari sono gli stessi che, pochi mesi fa, hanno aperto Daje Va a Rimini, nel borgo San Giuliano. Il taglio del nastro alle 18, tra brindisi e piatti tipici.

Finita qui? No, perché tra meno di un mese, il 21 novembre, riaprirà i battenti dopo tanto tempo anche il ristorante Ferramenta in piazza Ganganelli. Il proprietario Rino Mini, ex patron della Galvanina, ha deciso di affidarlo a nuovi gestori. A rilevare Ferramenta è stata una cordata di imprenditori della zona: ne fanno parte le famiglie Mini e Paglierani, titolari del Caffè Commercio di Santarcangelo; Emanuele Pironi, gestore dei locali Ultima spiaggia e Lampara; Enrico Valzania del Caseificio Rodosio di Savignano. "Speravamo di riuscire ad aprire già in tempo per la Fiera di San Martino, ma siamo arrivati un po’ lunghi. Nei giorni della fiera comunque organizzeremo alcune iniziative e animazioni in vista dell’apertura. Sarà il nostro conto alla rovescia verso l’inaugurazione", dicono i nuovi titolari di Ferramenta.