Debutta finalmente la pista da skate

I primi a provarla erano stati (a marzo) i ragazzi di Portsmouth, la cittadina statunitense gemellata da anni con Santarcangelo. E finalmente il 29 giugno ci sarà l’inaugurazione per la nuova pista dello skatepark, realizzato al parco ’Francolini’. In realtà la pista è utilizzata già da tempo, ma il vero e proprio battesimo sarà la festa in programma tra una settimana. L’evento di inaugurazione partirà alle 18 con una maratona musicale: si alterneranno Il Martini, Djomi, Cloud e Hangover Eyes. Alle 21 un vero e proprio skate show con Schirinzi, Ercolani, Lambertucci, sulle note di alcuni deejay. Musica, skate e non solo: al parco quella sera ci sarà anche un food truck.