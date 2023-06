Debutta il Lucio Battisti Tribute Show a Fontanelle, l'incasso per le associazioni

Venerdì alle 21.30 in piazza Fontanelle debutta il Lucio Battisti Tribute Show, organizzato dall’Allegra Combriccola. "Perché lo facciamo a Fontanelle? - spiega la presidente di Parkinson in Rete, Claudia Giacobbi - Semplicemente, perché riteniamo che sia la frazione che è stata dimenticata da tutti e che occorre promuovere di più. L’eventuale incasso della serata sarà devoluto alle associazioni che fanno parte del gruppo e che hanno lavorato per fare sì che la serata sia un successo". Sul palco Leandro Ghetti (voce, chitarra e pianoforte), Andrea Adami (chitarra), Rudi Caldesi (basso elettrico) e Mirko Bicchi (batteria e sequenze). Ingresso ad offerta libera.