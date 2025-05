Debuttano altre isole ecologiche in centro storico

Operative altre due nuove isole ecologiche interrate nel centro storico di Rimini. A partire da ieri, Hera ha annunciato l’attivazione delle nuove postazioni interrate situate in via Oberdan e via Cornelia, che vanno ad aggiungersi alle dieci già operative in diverse zone centrali.

Ogni isola ecologica interrata è predisposta per l’utilizzo della tessera magnetica del sistema Smarty (la carta Smeraldo), è provvista di cinque torrette-contenitori destinati alla raccolta differenziata per vetro, plastica e lattine, carta, organico e rifiuti indifferenziati. La parte interrata di ogni torretta è costituita da una campana di volumetria differenziata in base al tipo di rifiuto e ogni vano interrato sarà sottoposto periodicamente a una serie di controlli di manutenzione e di pulizia per garantirne sempre l’efficienza.

Obiettivo del progetto è "sviluppare un sistema sostenibile migliorando la percezione della qualità ambientale".