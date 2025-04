Debuttano i nuovi voli: "Boom di prenotazioni di inglesi e svizzeri"

Li accoglieranno al ’Fellini’ con piada, birra e la musica della banda. Sarà una grande festa di benvenuto quella che saluterà oggi i passeggeri che atterreranno a Rimini con i primi voli di EasyJet. E sarà una festa doppia: al pomeriggio per i turisti inglesi che arriveranno qui da Londra e poi, alla sera, per gli svizzeri che arriveranno con il volo da Basilea. Il debutto di EasyJet al ’Fellini’ merita quest’accoglienza, per i numeri in gioco e per le nuove rotte che la compagnia potrebbe aggiungere dal 2026. Per questo il Comune e l’Apt hanno deciso di organizzare, insieme agli operatori, un party in aeroporto per i primi passeggeri. Ci sarà un moscone alla hall degli arrivi, i bagnini consegneranno ai turisti gadget e depliant e offriranno la piada a tutti. Ci sarà Roberto Di Angelo, titolare del Rose & Crown, che insieme ai suoi collaboratori spillerà birra per tutti. A dare il benvenuto non mancheranno il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni.

Un’operazione di benvenuto in grande stile, che sarà poi replicata con British airways, che farà il suo esordio a maggio con il volo da Londra. "Siamo certi che quest’anno il mercato britannico ci riserverà grandi soddisfazioni – spiega Emanuele Burioni, il direttore di Apt – Le prenotazioni per i voli di EasyJet e British airways stanno andando molto bene. Il volo da Londra di Ryanair, iniziato pochi giorni fa, sta viaggiando quasi sempre pieno". Anche EasyJet parte subito forte: sono 172 i posti prenotati sul volo da Basilea e poco meno da Londra. "Le prenotazioni per le tratte di EasyJet a Rimini per queste prime settimane sono molto positive – dice ancora Burioni – Siamo già a oltre l’80 per cento di riempimento per entrambe le rotte, da qui a fine maggio". Per il Comune e l’Apt "la Svizzera è un un mercato strategico per la Riviera" e "il volo da Basilea porterà qui molti più turisti elvetici".

Ma è all’Inghilterra che si guarda soprattutto. Avere tre collegamenti da Londra operati da Ryanair, EasyJet e British "è un grande risultato". Si arriverà, in estate, a 10 voli settimanali dalla capitale della Gran Bretagna. Grazie a EasyJet e British sono in forte aumento le prenotazioni anche di chi da Rimini parte per andare in Inghilterra e fare scalo a Londra per raggiungere paesi molto più lontani, visto che il volo di EasyJet parte e atterra all’aeroporto di Gatwick e quello della British a Heathrow. Nel 2024 nel Riminese i pernottamenti dei turisti arrivati dal Regno Unito sono stati 89.477, il 18,5 per cento in più rispetto al 2023, ma inferiori al 2019. Quest’anno l’obiettivo è raddoppiarli. Intanto ieri Vueling ha confermato del nuovo volo da Barcellona a Rimini. Saranno 2 i collegamenti a settimana, al mercoledì e alla domenica, dal 2 luglio al 22 ottobre.