Decine di furti nella zona Sud. Nei guai due ladri ventenni

Hanno seminato il caos nella zona sud della provincia tra furti, danneggiamenti, rapina e lesioni. In totale dieci colpì, a partire dallo scorso anno e fino ai primi mesi di quest’anno. Tutti episodi avvenuti tra Cattolica, Misano e Riccione. A commettere i reati, secondo la ricostruzione compiuta dagli inquirenti, sarebbero stati un 26enne e un 24enne, raggiunti da due misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Rimini ed eseguite dai carabinieri: carcere per il ragazzo di 26 anni, che era già ai domiciliari per altra causa, e obbligo di dimora nel Comune di provenienza per il complice di 24 anni.

Più volte il 26enne è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza mentre raggiungeva i locali pubblici utilizzando una bicicletta. Dopo aver sfondato vetrate e finestre, rubava il registratore di cassa e si impossessava di ogni oggetto di valore trovato all’interno dell’attività, trafugando anche una PlayStation 5, bottiglie di superalcolici, occhiali da sole e persino un Pos. In un’altra circostanza, nel tentativo di accedere in un bar di Cattolica, prese a a calci la vetrata d’ingresso dopo averla colpita con una mazza.

Tra le ipotesi di reato più gravi contestate ai due giovani spicca una violenta aggressione, avvenuta lo scorso giugno, in un bar di Misano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo un diverbio per motivi banali, i due avrebbero lanciato bicchieri e sedie contro due clienti, provocando la frattura al naso e un trauma cranico ad uno e ferendo ad un braccio l’altro. Un vero e proprio parapiglia, culminato solo all’arrivo dei militari dell’Arma.

In quella circostanza, i carabinieri di Riccione accorsi rapidamente sul posto arrestarono in flagranza il materano, mentre il complice si era già dileguato per poi essere individuato e denunciato per furto, danneggiamento e lesioni personali. Entrambi sarebbero responsabili anche di una rapina consumata, sempre lo scorso giugno in un caffè di Riccione, ai danni di un turista. La vittima sarebbe stata avvicinata dai due giovani e poi colpita alle spalle per rubarle il borsello. I due, ritenuti responsabili di una decina di episodi, sono stati ‘incastratì grazie alle telecamere di videosorveglianza dei locali e ai riconoscimenti fotografici da parte delle vittime.