Decine di volontari in campo per l’Emilia street parade: "Sabato chi può eviti l’auto"

"Sabato evitate di spostarsi in macchina dopo le 17, se potete". È il consiglio che gli organizzatori dell’Emilia street parade stanno dando, da giorni, ai residenti delle vie che saranno completamente chiuse al traffico in occasione della festa. In queste ore è in corso il posizionamento di segnaletica e avvisi, sia sulla via Emilia e le altre strade interessate dalla chiusura (come alcuni tratti di via Felici e De Garattoni), sia in quelle limitrofe e all’ingresso di Santarcangelo. La festa di sabato, che partirà alle 17,30, prevede lo stop al traffico del tratto centrale della via Emilia, tra le vie Mazzini e Montevecchi, dalle 8 del mattino fino alle 8 di domenica. Stessi orari per le altre strade attigue, chiuse per limitare disagi alla circolazione ed evitare l’effetto imbuto. Per i mezzi pesanti (sopra le 3,5 tonnellate) stop al traffico sulla via Emilia dalla rotonda con le vie Ugo Bassi e Pascoli – lato Rimini – fino a quella con via Andrea Costa – lato Savignano.

La festa, voluta dal Comune per celebrare le nuove piste ciclabili sulla statale, sarà organizzata insieme a ’Città viva’, l’associazione che riunisce le attività del centro storico. Saranno decine i volontari che, insieme a polizia locale e carabinieri, lavoreranno per gestire la manifestazione e limitare i disagi (inevitabili) causati dalla manifestazione. "Avremo sulle strade 28 volontari, per gestire i varchi d’accesso e la sicurezza – spiega Alex Bertozzi, presidente di ’Città viva’ (nella foto con il sindaco Filippo Sacchetti) – I volontari aiuteranno anche i residenti che vivono nelle zone chiuse al traffico". Ai residenti sarà consentito muoversi con la macchina. Ma è chiaro che dopo le 18,30, quando inizieranno concerti e deejayset nelle varie postazioni musicali (la festa partirà alle 17,30 con il giro in bici dalla stazione a Santa Giustina) anche per loro sarà più difficile entrare e uscire da casa con l’auto. Saranno 4 le postazioni musicali: sul lato ovest saranno presenti il deejayset di Velvet e Retropolis in via Montevecchi; la musica del Bradipop nel piazzale di fianco a Forever Car; sul lato est, nel piazzale davanti all’Odeon, suoneranno i Pangea; nei pressi di viale Mazzini un altro deejaset. Alle 20,30 uno dei momenti più attesi: l’esibizione dei Mutoid. Sfileranno 4 carri con altrettante sculture di Lupan e ci saranno lo spettacolo di Nikki Rifiutile e il concerto di Andy Macfarlane.

La festa proseguirà fino a mezzanotte e mezza circa. Oltre non si andrà. A vigilare sull’Emilia street parade saranno 32 agenti di polizia locale (di cui 12 mandati di rinforzo dai comuni vicini), una dozzina di carabinieri, agenti della polizia di Stato. C’è stata una riunione in questura anche ieri, per definire gli ultimi dettagli sul piano della sicurezza e della viabilità, per fare in modo che tutto fili liscio.