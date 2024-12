"Decisione presa con grave ritardo"

Giovanni Maria Fascia abita in corso d’Augusto e la sua camera da letto affaccia proprio su via Ducale. "Il diritto alla salute e alla quiete sono cose che non posso essere trascurate – spiega Fascia –. Sono soddisfatto dell’applicazione della Ztl, anche se arriva con un grande ritardo. Il problema è che nella zona di via Ducale il traffico sarà inibito solo dalle 20.30 alle 7.30, una garanzia per il traffico notturno ma non per quello diurno. Gli strumenti di video sorveglianza e la polizia poi non sono attivi sul campo e ognuno fa come vuole.

Non sono del tutto contento perché il periodo di attivazione dei varchi è molto poco e sembra solo un contentino che non risolve le esigenze. I residenti sono anni che si lamentano, ma il comune non ci sente o non ci vuole sentire"