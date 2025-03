Decorazione Morcianese compie mezzo secolo

Quella di ‘Decorazione Morcianese’ è una storia lunga mezzo secolo. Fondata nel 1975 da Gino Comanducci, l’azienda quest’anno infatti compie cinquant’anni. Alla guida dell’impresa specializzata nelle ristrutturazioni di condomini, hotel, ville e casali, oltre a Gino ci sono anche i due figli Samuele e Denis, per continuare la tradizione iniziata dal padre. Cinquant’anni di storia in cui il mondo è cambiato, così come il modo di lavorare, ma ‘Decorazione Morcianese’ è sempre rimasta sulla cresta dell’onda aggiornandosi continuamente per non rimanere indietro.

Samuele Comanducci, com’è nata la vostra azienda?

"Tutto comincia nel 1975. Mio padre Gino si occupava di lavori di tinteggiatura e pian piano si specializzò anche in manutenzioni e piccoli interventi di ripristino. Con il passare del tempo, io e mio fratello Denis lo abbiamo affiancato e l’azienda è cresciuta".

Di cosa vi occupate di preciso?

"Interventi di ristrutturazione esterna ed interna, manutenzione ordinaria e straordinaria per facciate esterne, cornicioni e terrazze, tetti e coperture, oltre ad opere decorative i isolamenti termici e acustici. La scelta di personale specializzato, gli investimenti su attrezzature e macchinari, la professionalità consolidata negli anni ci permette di essere competitivi e versatili, e di rispondere in modo esauriente alle richieste del mercato e di proporre soluzioni idonee in ogni ambito della ristrutturazione edile".

Come è cambiato il vostro lavoro nel corso di tutti questi anni? "Come ogni cosa, anche noi abbiamo dovuto vivere un’evoluzione. Ci siamo adeguati a tante normative che con gli anni sono cambiate, poi alle mode e soprattutto al passare del tempo".

Come festeggerete dunque questo mezzo secolo di storia?

"Venerdì scorso abbiamo festeggiato con una cena insieme ai dipendenti, sono stati loro la nostra grande forza che ci ha permesso di arrivare fino a qui".

Come vedete invece il futuro?

"Manterremo sempre la linea del prodotto di qualità, un aspetto che ci ha fatto diventare una delle aziende leader nel settore in Romagna. Poi speriamo di poter crescere ancora".

Quale pensa sia il segreto di questa longevità e successo?

"La dedizione e soprattutto avere il coraggio di investire in qualità e soprattutto professionalità".

