"Decoro garantito nei parchi: sei anni fa erano maltenuti"

"Incuria al Parco Panzini e in altre aree verdi cittadine? Devo rassicurare i cittadini: tutto è attenzionato, gli interventi vengono effettuati periodicamente". E’ quanto ha risposto nell’ultimo (incandescente) consiglio comunale l’assessore all’Ambiente, Adele Ceccarelli, al suo predecessore, Gianni Giovanardi, oggi all’opposizione con Obiettivo Comune, insieme a Gianluca Medri Ottaviani. L’ex assessore denunciava incuria e trascuratezza: staccionate cadenti, grandi pozzanghere piene d’acqua, degrado. "C’è una convnezione con Anthea che si occupa di attività quali sfalci, manutenzione ordinaria e altro – ha detto Ceccarelli –. Poi c’è Global, convenzione sulla gestione degli immobili. Inoltre, si fanno verifiche con eventuali incarichi extra convenzione. Le staccionate cadute sono spesso causate da inversioni di marcia di auto in sosta. Già incaricata Anthea per i dovuti ripristini. Non si può intervenire ogni volta immediatamente, anche per una questione di risorse". Sulla tempestività Giovanardi si è confermato critico: "Sei mesi tra un intervento e l’altro sono troppi". Ripristini annunciati da Ceccarelli anche per le pozzanghere al Parco Panzini ("è stato un inverno piovoso"). L’attuale titolare della delega Ambiente si è anche tolta un sassolino dalle scarpe: "Le condizioni generali del Parco Panzini erano ben peggiori sei anni fa (al termine della ’gestione Giovanardi’, ndr) – ha sostenuto –, il degrado era ben più consistente. Noi abbiamo fin da subito sostituito il ponticino, che era ammalorato, e sistemato sia il verde che le luci, che non funzionavano in diverse zone di parco. Stiamo ora valutando anche la sostituzione degli infisse degli edifici, Soprintendenza permettendo".