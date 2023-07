Decreto alluvione, Forza Italia: "Anche Bellaria tra i beneficiari"

Ricomprendere nel decreto Alluvione anche il Comune di Bellaria Igea Marina. É uno dei temi che toccano gli emendamenti al documento presentati dalla parlamentare forlivese di Forza Italia – eletta anche coi voti del collegio che comprendeva la città di Panzini – Rosaria Tassinari (in foto). L’azzurra punta inoltre, sul piano generale delle richieste formkulate, sulla sostituzione dei veicoli danneggiati utilizzando 100 milioni delle risorse residue dell’incentivazione alle auto ecologiche; alla promozione di una intesa con l’associazione belle banche Abi per il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi; a un piano per la rateizzazione delle bollette utenze non pagate a partire dall’1 luglio 2024; alla deroga al numero minimo di alunni per classe per ciascun grado di scuola fino al 2025-2026. E ancora: gli interventi di ripristino degli edifici residenziali o ad uso produttivo danneggiati dai fenomeni alluvionali o franosi vanno considerati di manutenzione straordinaria anche nei casi in cui non è necessaria la presentazione di un titolo abilitativo, previa presentazione di un’apposita comunicazione al Comune e proroga del Pnrr. "Ci siamo impegnati al massimo per adattare il più possibile il provvedimento alle esigenze e necessità del territorio – spiega Tassinari che attende la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto –. Il Governo ha posto grande attenzione alla popolazione colpita ed ha agito rapidamente: la nomina del generale Figliuolo, che già lunedì sarà in Emilia Romagna per un incontro con le istituzionali locali, ne è un chiaro segnale".