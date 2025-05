Decreto indennizzi, Morrone frena: "È al vaglio del ministero"

"Il Decreto indennizzi è all’attenzione del Mef. Siamo l’unica forza che punta a tutelare il più possibile i bagnini. Sono in corso verifiche su tutti gli aspetti". Non si sbilancia il parlamentare leghista Jacopo Morrone (foto) riguardo le indiscrezioni emerse sulla nuova bozza del decreto attuativo che dovrà ’dare corpo’ alla proroga, decisa a novembre dal governo Meloni, delle concessioni balneari al settembre 2027. La prima scadenza indicata per le ’regole d’ingaggio’ per le evidenze pubbliche che effettueranno gli enti locali, il 31 marzo scorso, è slittata. Non è un mistero che nella stessa maggioranza di governo ci siano sensibilità differenti sulla patata bollente delle spiagge italiane. A quanto riferito dal presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, Mauro Vanni, sarebbe allo studio un provvedimento con il quale, attraverso una perizia asseverata, verrebbe riconosciuta al concessionario uscente una cifra pari al valore aziendale dello stabilimento, più rivalutazione dei beni sia materiali (ombrelloni e lettini) che immateriali (nome e marchio).