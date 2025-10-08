Dedica a Berlusconi: "Un atto storico"

A Bellaria Igea Marina continua il botta e risposta sulla decisione della giunta di intitolare una via a Silvio Berlusconi. Dopo le critiche del consigliere Pd Ugo Baldassarri, che aveva definito la scelta "più politica che civile" e "senza legami con la città", arriva la replica di Forza Italia, che parla di "incoerenza" e "memoria corta". "Ancora una volta il Pd dimostra di non saper fare i conti con la storia del Paese", attaccano gli azzurri, ricordando come "Berlusconi sia stato una figura che ha segnato imprenditoria, comunicazione, sport e politica, capace di mantenere rapporti con le grandi potenze". E aggiungono: "Il suo messaggio di cooperazione tra Italia, Europa, Occidente, Russia e Medio Oriente resta attuale anche oggi". Poi la stoccata: "Curioso che Baldassarri, da vicesindaco nel 2004, abbia votato per intitolare strade a Norberto Bobbio, Nilde Iotti e Altiero Spinelli, tutte in deroga ai dieci anni dalla scomparsa". "La scelta della maggioranza è logica e coerente con altre intitolazioni fatte anche a figure della sinistra. Lezioni morali non più credibili", concludono da Forza Italia, difendendo la targa a Berlusconi come "un riconoscimento dovuto". Per i forzisti "è un atto che guarda alla storia, non alla polemica del momento".