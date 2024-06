"Dedicherò un assessorato al mondo del mare"

Gianni Giovanardi, 63 anni, assessore con Enzo Ceccarelli dal 2011 al 2014 e dal 2014 al 2019. E’ sostenuto dalle liste Obiettivo Comune e Un Futuro Migliore.

Perché i cittadini dovrebbero votarla ?

"Ritengo fondamentale l’aver costruito un dialogo e un confronto con la città. Vivo da sempre a Bellaria Igea Marina. Conosco bene il territorio ed ho esperienza amministrativa. Ritengo la nostra proposta credibile ed un bel segnale per la città. Un voto ad una persona libera dai partiti e capace di leggere le esigenze della nostra comunità". La prima cosa che farà se eletto?

"Tra i primi provvedimenti attiverò nuovamente i quartieri ed i loro consigli; il dialogo interrotto in questi 5 anni ha indebolito il rapporto tra cittadini e Comune. Occorre invertire la rotta mettendo al centro i cittadini nel dialogo con gli amministratori".

I primi tre punti del suo mandato, tre cose cui mettere mano nei ’primi 100 giorni’?

"Nella ridefinizione degli assessorati, ho intenzione di assegnare un ’assessorato al mare’, per promuovere le attività svolte in mare, dalla tradizione marinara come quelle svolte dal bragozzo Teresina, alla pesca, pesca sportiva, pesca-turismo e tutte le attività sportive svolte in mare (vela, motonautica, sup, ecc.). Dar corso alla progettazione del sottopasso per accedere in sicurezza dal mare all’area della fornace e al percorso Uso. Incontrare la proprietà della colonia Roma e verificare quali soluzioni adottare per superare i contrasti e ripensare all’area del porto nel suo complesso comprendendovi l’area privata".

Se non vince andrà in Consiglio?

"In caso di sconfitta, per rispetto di chi ci ha votato, siederò tra i banchi della minoranza portando avanti le nostre idee e la nostra visione di città. Sarò in quel caso un utile e presente consigliere per la città".

Giudizio sintetico sulla giunta uscente: cose positive e negative?

"Tra le cose positive l ’aver concluso la progettazione e la realizzazione del lungomare Carrà, il non aver applicato l’imposta di soggiorno e aver adottato recentemente il regolamento sui centri commerciali naturali ad integrazione del regolamento di polizia urbana, se ben applicato può costituire un freno al degrado delle zone commerciali pregiate invase dai bazar. Tra le cose negative aver soppresso un centro tennis con la previsione di una scuola in un contesto urbano non idoneo con problemi di viabilità. L’aver affievolito il rapporto con i cittadini non attivando i consigli di quartiere, utile contenitore di confronto anche sulle situazioni più di dettaglio, l’essersi messi in bella mostra nei giorni della campagna elettorale dopo mesi in cui si è visto poco da un punto di vista operativo; aver incalzato su argomenti e contenuti pare aver dato stimoli all’amministrazione".

Se non andrà al ballottaggio farà alleanze, e con chi?

"Se sarò escluso dal ballottaggio valuterò con la squadra e i sostenitori che mi hanno accompagnato. Non diamo nulla per scontato e saranno molte variabili ad incidere sulla nostra scelta in questa situazione, che non ci auspichiamo ovviamente".

Mario Gradara