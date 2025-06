Il noto deejay Manuel Fogliata muore d’infarto a 46 anni: donati gli organi

Rimini, 4 giugno 2025 - Manuel non c’è più, “ma salverà altre vite”. Il mondo della notte piange la morte di Manuel Fogliata, deejay e produttore riminese capace di imporsi in alcuni dei più importanti locali e festival in Italia e in Europa. ‘Nuel’ (questo era il suo nome d’arte) è venuto a mancare venerdì scorso. Era andato a trovare un amico: mentre erano insieme all’improvviso si è sentito male. L’amico ha subito chiamato il 118, i sanitari si sono precipitati e dopo aver tentato di rianimarlo sul posto l’hanno portato in ospedale. Purtroppo non c’è stato niente da fare: Manuel si è spento poco dopo all’Infermi. Aveva solo 46 anni. Vista l’età, sono stati disposti accertamenti sulla salma di Fogliata. L’autopsia ha confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali. È stato un infarto a stroncare il deejay riminese.

La notizia della sua scomparsa ha fatto presto il giro degli ambienti della musica techno e underground. Manuel Fogliata era infatti uno dei deejay di musica techno tra i più apprezzati in Italia e soprattutto all’estero. Ha lavorato con tantissimi artisti, ha prodotto numerosi album. Uno dei suoi dischi più famosi è Trance mutation: un’opera che aveva segnato una svolta nella sua carriera. Nella sua lunga carriera ’Nuel’ aveva suonato nei club e nei festival di mezza Europa. A Berlino era di casa. Si era esibito anche al Labyrinth festival in Giappone. “Una volta ha suonato anche per una sfilata di Louis Vuitton. Manuel amava la musica. La musica era tutta la sua vita”, ricorda commosso Giancarlo Diotallevi, zio del deejay.

Fogliata viveva a Rimini con la madre Teresa. Aveva perso il padre (morto di malattia) che aveva solo 4 anni. Era legatissimo alla mamma così come ai fratelli Emiliano e Samanta. Negli ultimi anni, a causa dell’acufene, il deejay aveva ridotto le sue esibizioni dal vivo. Ma non per questo aveva rinunciato a suonare e a produrre musica. Aveva dato un taglio, questo sì, al genere techno. “La techno è bella, ma io l’ho già fatta. Mi ha dato tanto e nel mio piccolo ho cercato di contribuire al meglio. Ne conservo alcuni aspetti ma ora sto esplorando cose per me nuove”, aveva spiegato lui stesso alcuni mesi fa sui social.

I funerali di Fogliata saranno celebrati domani alle 15 alla chiesa di Rivazzurra. C’è voluto un po’ di tempo per il via libera alle esequie, anche a causa delle festività di mezzo, e anche perché la famiglia ha deciso di donare gli organi, rispettando la volontà di Manuel. Il deejay aveva deciso di dare il consenso per l’espianto degli organi, facendolo mettere nero su bianco. “Era un ragazzo sensibile e generoso, aveva un cuore d’oro. E adesso aiuterà gli altri anche se il suo cuore non batte più”, dicono straziati i famigliari.