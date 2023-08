Deejay on stage, la carica dei 90mila Sofia Rollo è la vincitrice del contest

È Sofia Rollo, 24 anni, residente a Milano, ma di origine leccese, la vincitrice del Deejay on stage 2024. La giovane artista con l’inedito Da sola ha conquistato la giuria, che sul palco di piazzale Roma, da inizio agosto a oggi, ha esaminato 35 giovani talenti, selezionati su 800 proposte. Premio speciale per Bels (Martina Belelli), 19 anni, romana per il suo inedito Granate. Per il Deejay on stage, condotto da Rudy Zerbi, Andrea e Michele, Gianluca Gazzoli, questa è stata un’edizione dai grandi numeri: oltre 90mila spettatori, 20 super ospiti, tra quali Diodato, Gabbani, The Kolors, Alfa e gli Articolo 31, 13mila iscritti agli allenamenti sportivi di Play Deejay in 22 giornate e più di 90mila spettatori, con una presenza media di oltre 8mila persone a sera, tant’è che più volte sono stati chiusi gli accessi per garantire vie di fuga e sicurezza. Un tripudio insomma, anche per Linus, che con piena soddisfazione conferma di non aver mai ricevuto tanti grazie come per questa edizione, conclusa dai Boondabash, Tropico e un brillantissimo Giovanni Cricca, accompagnato dalla fidanzata Isobel. Intanto Sofia Rollo si gode il successo.

Sorpresa?

"Non mi aspettavo assolutamente di vincere, anche perché ho partecipato al contest per gioco. Mi sono iscritta, stavo per prendere l’aereo da Milano a Lecce per andare in vacanza quando mi hanno chiamato, dicendo che dovevo venire a Riccione. Per me era già una conquista, perché pensavo soprattutto di portare la mia canzone e altri pezzi".

Poi cos’è successo?

"Non ho neppure vinto la prima serata, sono stata infatti ripescata, finché sono tornata sul palco con tre brani, tra cui Da Sola". Come ha trovato Riccione e la sua platea?

"Il pubblico è stato super, calorosissimo, non me l’aspettavo. Purtroppo in quest’occasione non ho avuto modo di vedere Riccione e neppure di fare un bagno".

Come ha reagito la sua famiglia?

"Mia madre l’altra sera era in prima fila con un’amica, l’ho vista commuoversi, d’altra parte vivo a Milano, per cui non mi sente cantare spesso. Ho poi chiamato mio padre, che per lavoro non è riuscito a venire a Riccione, e mi ha detto di essere fiero di me. Mi supportano tanto, come pure la mia gemella artista e alcuni amici che mi hanno accompagnata qui".

Cosa succederà ora?

"Usciranno nuove canzoni, intanto mi godo l’uscita di questo brano che Radio Deejay proporrà a rotazione".

Nives Concolino