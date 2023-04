Deejay on stage, ricomincia il viaggio

Da ieri chi ambisce a esibirsi sul palco del Deejay On Stage, che tornerà a Riccione in agosto, può candidarsi per partecipare alle selezioni dell’edizione 2023. Come sempre la regia del dream team sarà capitanata da Rudy Zerbi, tutt’ora impegnato nella trasmissione Amici con Maria De Filippi. Anche quest’anno si attendono centinaia d’iscrizioni, l’anno scorso da tutta Italia ne sono arrivate quasi cinquecento, d’altra parte il Deejay On Stage è diventato uno dei concorsi più ambiti, non solo per l’importanza della piazza e della città che lo ospita, ma anche per il premio che consiste nel passaggio del brano vincitore per un mese a rotazione su Radio Deejay.

Sono così tantissimi i giovani tra i 18 e i 22 anni che si affidano al talent e sono già diversi quelli che hanno poi partecipato ad Amici, XFactor, Sanremo Giovani e ad altre trasmissioni televisive sulle reti nazionali. Fortunata è stata l’ultima edizione che ha attribuito la vittoria a Fiat 131, poi arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023, con la presenza del riccionese Giovanni Cricca, da otto mesi tra i protagonisti di Amici su Canale 5, e di Serepocaiontas, ogni mattina in onda con Fiorello a Viva Rai2!. Questo conferma quanto il palcoscenico di Deejay On Stage sia un notevole trampolino di lancio per i giovani esordienti, nonché un’ottima occasione per farsi conoscere dal grande pubblico.

Gli artisti che quest’estate condivideranno il palco con i cantanti già affermati verranno giudicati da un’apposita giuria. Artisti singoli e band musicali avranno due mesi di tempo per candidarsi compilando il form sul sito deejay.it, il termine ultimo è infatti fissato per il prossimo 15 giugno.

ni. co.