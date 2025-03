Defibrillatore in parrocchia grazie all’Avis

In parrocchia si erano verificati diversi casi di malori, con persone che si erano sentite male durante la messe o le varie attività pomeridiane e serali. Il parroco di Villa Verucchio, don Pierpaolo Conti, aveva lanciato l’appello: "Aiutateci ad avere il defibrillatore". Appello presto raccolto dall’Avis di Verucchio, che già in passato aveva fornito un defibrillatore alle scuole medie. L’associazione ha provveduto all’acquisto di un Dae, un defibrillatore semiautomatico. Nel frattempo sono stati organizzati i necessari corsi di formazione per catechiste, educatori dei ragazzi e gli altri volontari che prestano servizio in parrocchia. Il corso di formazione è stato frequentato da una ventina di persone. La parrocchia ha sostenuto una parte del costo del corso, il resto è stato coperto personalmente dagli stessi volontari. Il defibrillatore è stato installato vicino alla sacrestia in un luogo strategico, facilmente utilizzabile anche negli ambienti esterni della parrocchia.

m.c.