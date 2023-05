Degrado al centro sportivo "Pronti a partire con i lavori"

Campi abbandonati e strutture fatiscenti in quello che fu il centro sportivo al Marano a ridosso della spiaggia. Ma "noi siamo pronti per partire con il progetto di rigenerazione dell’area" premette Luca Gallucci della Beach Arena, società che vuole investire nell’area per creare un centro vivo dodici mesi su dodici. La volontà di intervenire sull’area non si è spenta e il progetto non è tramontato.

"L’iter autorizzativo è arrivato a buon punto – riprende Gallucci –. Ci auguriamo che quanto prima sarà possibile avere tutti i nullaosta per poter partire con i lavori. Noi ci siamo". La società che ha proposto anni fa (c’era ancora l’amministrazione Tosi) un progetto di riqualificazione complessivo dell’area è disposta a partire il prima possibile, salvando mesi sulla tabella di marcia senza attendere l’autunno per vedere le prime ruspe. "Noi ci siamo e abbiamo intenzione di partire quanto prima. Stiamo parlando di una struttura che dovrebbe funzionare e lavorare dodici mesi l’anno". Il progetto a cui la Riccione beach arena ha lavorato prevede la realizzazione di cinque campi da padel. Alcuni di questi verrebbero coperti con la cattiva stagione così da consentirne l’utilizzo anche in inverno. Oltre al padel è prevista la costruzione di un campo da calcetto. Inoltre verrà rivista l’intera area su cui insiste oggi il centro sportivo tra il Family Hotel e piazzale Vittorini dotandola di moderni spogliatoi e servizi.

Altra novità riguarda un’ampia area verde che vuole essere uno spazio all’aperto dove fare attività fisica, un’opportunità sempre più ricercata al giorno d’oggi tra i parchi pubblici e gli stessi lungomari. Intanto al Marano si attende. "In municipio il cambio di amministrazione e di referenti nelle aree tecniche ha comportato una ripresa in mano della pratica e questo significa tempo. Comprendiamo, vista anche la grandezza della città e la quantità di pratiche in essere. Ma noi siamo fiduciosi che si possa arrivare il prima possibile alla partenza del cantiere. Ci crediamo e pensiamo che Riccione si meriti un luogo come quello che vorremmo realizzare, attivo tutto l’anno". L’investimento è importante e si aggira su 1,1 milioni di euro. La procedura di affidamento in concessione per un periodo di 15 anni del centro al Marano si era conclusa con l’aggiudicazione della società Riccione beach arena che assieme al Consorzio artigiani romagnolo intende realizzare l’opera.

