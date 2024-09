Degrado al cimitero: "Soffitto a rischio crollo"

Soffitti impregnati d’acqua e spazi in alcuni punti quasi impraticabili, con coperture in alcuni punti a rischio crollo: i cittadini morcianesi alzano la voce e lamentano uno stato di degrado inaccettabile per il cimitero cittadino. "Il nostro cimitero è in condizioni vergognose – scrive una cittadina –: i due soffitti, lato mare, che portano a percorrere i luoghi dove sono deposti i loculi, sono impregnati d’acqua. Si percorrono con timore alcuni spazi, perché si ha paura di essere colpiti da intonaco e gocce di acqua. Come si è arrivati a questo abbandono? Non ci sono parole. Se non si interviene al più presto potrebbero esserci crolli del tetto e non potremo andare a trovare i nostri cari defunti per tanto tempo, specie nel periodo invernale".

L’amministrazione comunale perciò corre ai ripari e conferma di essere a conoscenza dello stato di degrado, ma la soluzione è in rampa di lancio: "Negli ultimi mesi le varie bufere di pioggia e vento – dice il sindaco Giorgio Ciotti – hanno sollevato gran parte della catramatura del tetto favorendo infiltrazioni. Essendo a conoscenza di tale situazione abbiamo predisposto di intervenire, ma poi, grazie anche ai contributi del Pnrr, abbiamo pensato di realizzare la nuova copertura dei loculi pure aggiungendo pannelli fotovoltaici sui tetti del cimitero. Dunque per predisporre pratiche ed iter burocratico di appalto dei lavori è servito più tempo. Ma ora siamo pronti. Per ottobre dovremmo aver completato il progetto esecutivo e partire successivamente con i lavori. Costo complessivo 300.000 euro, di cui 80% finanziato appunto proprio dal Pnrr".

In seguito a questo intervento urbanistico piuttosto complesso, il Comune avrà però notevole risparmio energetico e proprio per questo il primo cittadino annuncia: "Dal momento che i nuovi pannelli ci permetteranno di risparmiare nel costo del consumo di luce elettrica – conferma Ciotti –, annulleremo da qui in avanti poi di la piccola imposta comunale sulla luce votiva per tutti i 2.000 loculi presenti. Dunque chiedo solo ancora un po’ di pazienza, poi risolveremo tutti i disagi e avremo anche un beneficio economico per tutti". Un Comune in piena espansione dove di fatto aumentano infrastrutture e servizi e dove oramai gli abitanti sono circa 7.500 unità per il vero Capoluogo della Valconca. Ma l’iter tecnico-burocratico di appalti e lavori a volte richiede tempi piuttosto lunghi, come avviene in tanti settori dell’amministrazione pubblica.

Luca Pizzagalli