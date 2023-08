Degrado e sporcizia invadono il sottopassaggio

Il tunnel ciclopedonale sotto la Flaminia, in corrispondenza della chiesa Stella Maris a Riccione Fontanelle, è preda del degrado. Era stato sistemato qualche anno fa, ma rivestimenti e intonaci che si staccano dalle pareti, sporcizia di ogni tipo e la gran quantità di colate di urina, disseminate da incivili che hanno scambiato il sottopasso per una latrina, hanno fatto di quell’angolo il peggiore esempio di degrado. Tantissime le lamentele dei residenti, anche in rete. Il sottopassaggio, infatti, è molto frequentato in quanto collega tutto tutta la parte del quartiere a monte della Flaminia, molto popoloso, con quella a mare dove si trovano tutti i servizi, dal supermercato alla chiesa a tantissime altre attività.

Così anche per andare in spiaggia a piedi o soprattutto in bici, si passa attraverso il tunnel maleodorante. Un percorso pressoché obbligato, che tutti scelgono per non attraversare la pericolosa strada. Al di là di un nuovo restyling la gente del posto reclama una telecamera, per disincentivare comportamenti scorretti. Spetta al Comune sistemare la struttura, la pulizia è competenza di Hera. Un particolare: appena sette anni fa col permesso dell’amministrazione il "Gruppo scout 1" aveva affrescato le pareti del sottopasso, riproducendo uno stabilimento balneare con tanto di cabine, il tutto gratis con il materiale offerto da Geat. Intervenuti con l’idropulitrice e l’antiruggine, i volontari avevano pure stuccato soffitto e pareti.

Nives Concolino