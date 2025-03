Degrado e un abusivo all’interno. Sgomberato ex casello della ferrovia

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, nella giornata di ieri (mercoledì 5 marzo) la Polizia locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia ha effettuato una verifica sull’ex casello della ferrovia Santarcangelo-Urbino situato tra le vie Vecchia Marecchia e Trasversale Marecchia, in seguito alle segnalazioni ricevute nei giorni precedenti.

Nell’immobile, affidato in custodia al Comune di Santarcangelo, sono state individuate tracce di bivacco e una consistente presenza di rifiuti, oltre a un occupante abusivo privo di documenti che è stato identificato, segnalato all’autorità di pubblica sicurezza e deferito all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di immobile e inosservanza delle norme che regolano la presenza delle persone straniere sul territorio italiano. L’immobile è stato poi bonificato a cura dei Servizi tecnici del Comune, che hanno inoltre provveduto a rendere impraticabile l’accesso all’immobile attraverso opere in muratura.