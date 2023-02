Degrado urbano, 418 segnalazioni in un anno

Sono state ben 418 le segnalazioni "per degrado urbano" che nel 2022 ha ricevuto l’amministrazione comunale. A queste si aggiungono 357 segnalazioni di "salvaguardia beni pubblici". I dati fanno parte del bilancio delle attività svolte lo scorso dalla polizia municipale, redatto dal comando, coi i suoi diversi uffici. Le due categorie sopra citate rientrano nelle competenze della centrale operativa, che ha ricevuto, sempre nell’arco di dodici mesi, la bellezza di 1.227 "richieste di intervento - segnalazioni da parte dei cittadini". Nel 2021 erano state 1.193, un aumento di poco più di trenta chiamate.

Riguardo alle comunicazione all’autorità giudiziaria per casi di guida sotto l’influenza di alcol o droga, fatte anche in collaborazione con altre forze dell’ordine, il numero sale dalle 64 del 2021 alle 72 dello scorso anno. Questa attività è a cura dell’uffici del vicecomandante, che ha rilevato anche un autentico crollo dei sequestri fatti "nell’ambito del contrasto all’abusivismo commerciale sull’arenile: 35 rispetto ai 60 dell’anno precedente. Praticamente dimezzate anche le "persone controllate durante servizi specifici di polizia amministrativa e giudiziaria": da 311 a 151. In netta diminuzione anche le sanzioni amministrative, di competenza dello stesso ufficio, scese da 416 del 2021 a 237 del 2022. Tra le altre, compaiono nel bilancio le sanzioni per violazioni sulle disposizioni Covid (da 168 a 29, calo legato anche al miglioramento della situazione pandemica), e quelle sul conferimenti di rifiuti (da 70 a 31), sulla conduzione corretta di cani (da 76 a 60), la vendita di alcolici (da 8 a 3 casi), l’ubriachezza (da 8 a 4). I servizi esterni effettuati su due turni nei weekend e durante le festività di Natale e Pasqua, anche serali, sono stati 851 quanto a "pattuglie di pronto intervento" (1.097 l’anno precedente). Sono state 778 le altre pattuglie (in zone a traffico limitato, per viabilità e soste), contro 817.

La polizia municipale - protezione civile - nell’anno appena concluso ha effettuato ben 180 interventi "per criticità metereologiche" (130 nel 2021), con due allerte al Coc (Comando operativo comunale).

Non mancano le attività ’ordinarie’, classificate alla voce ’servizi al cittadino’. Sono stati 1.055 gli accertamenti anagrafici, forte aumento rispetto agli 856 del 2021; 101 le notifiche penali (erano 64 nell’anno precedente), 60 le notifiche amministrative (47). Sono stati 36 i sopralluoghi fatti nel settore "edilizia - ambiente", con 24 controlli a cantieri edili, e 25 verifiche sull’occupazione di suolo pubblico per lavori edili.