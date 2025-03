Dehor, boom di richieste dei locali: 31 quelli già autorizzati in centro

"Quanti tavoli possiamo mettere?". "C’è la possibilità di avere qualche metro in più?". Manca un mese a Pasqua, ma tanti locali di Santarcangelo si preparano già a mettere i dehor per la bella stagione. C’è chi li ha tenuti anche in inverno. Ma molti bar e ristoranti ’apparecchieranno’ i loro spazi esterno in queste settimane. Agli uffici comunali arrivano di continuo, dagli operatori del centro storico, richieste di informazioni e di chiarimenti. E poi ci sono le domande dei nuovi locali aperti, con i titolari che puntano ad avere il proprio dehor per aprile o maggio.

Attualmente sono 31 i pubblici esercizi del centro storico autorizzati ad avere i dehor. A questi si aggiungono gelaterie, piadinerie, gastronomie, che potranno però mettere fuori tavoli e arredi dalla settimana prima di Pasqua fino a fine ottobre. Le norme per i dehor, aggiornate con il regolamento approvato nel novembre 2023, prevedono che la durata delle autorizzazioni possa arrivare a un massimo di cinque anni. Un limite che vale per molti locali, ma non per tutti. Alcune autorizzazioni sono infatti soggette a limitazioni temporali, stabilite dal Comune insieme alla Soprintendenza in base alla zona. Il tema dei dehor, in questi mesi, più volte è stato affrontato dall’assessore alle attività economiche Luca Paganelli con le associazioni di categoria.

"Si è passati – ricorda Paganelli – dal consentire un allargamento degli spazi durante il periodo del Covid, a una restrizione con le modifiche al regolamento approvate nel 2023, che prevedono che ogni bar e ristorante possa in teoria occupare sino al 100 per cento della superficie interna del locale, ma fino a un massimo di 80 metri quadrati". Il regolamento per i dehor, modificato dall’allora amministrazione Parma, non subirà per ora altre variazioni. "Per il futuro è intenzione dell’amministrazione proseguire su questa strada – spiega ancora Paganelli – per garantire da un lato, ai pubblici esercizi, la possibilità di poter svolgere nelle migliori condizioni l’attività usufruendo degli spazi pubblici, dall’altro per assicurare la convivenza con i residenti e i titolari delle altre attività". Insomma: sì ai dehor, ma cercando di evitare quei problemi che hanno portato alcuni residenti a fare causa all’amministrazione, a causa della musica alta e degli schiamazzi provocati dai locali.