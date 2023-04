Dehor: cinquanta locali chiedono spazio

Sono una cinquantina le attività di Santarcangelo che hanno chiesto, ad oggi, di avere un dehor esterno, un’area fuori dai propri locali con tavolini, sedie, ombrelloni, e anche pedane. E manca ancora più di un mese al periodo estivo. Per il Comune, che nel 2022 ha contato circa 59 attività con dehor, "le domande saranno in linea con lo scorso anno. Pensiamo che si possa raggiungere tranquillamente il numero di attività con dehor del 2022". Al momento è stata confermata l’integrità dell’attuale regolamento, anche se ieri pomeriggio le associazioni di categoria hanno avuto un confronto con gli amministratori. "È stato un confronto con gli uffici, su alcuni aspetti tecnici – spiegano dal Comune – Un incontro che fa parte del percorso aperto con le associazioni di categoria. Si tratta di un confronto tecnico, su alcuni aspetti prettamente operativi, che non prevede stravolgimenti".

Le categorie non vogliono commentare, anche se si capisce che ci sono molti punti da chiarire. "Dobbiamo ancora finire di discutere su molti aspetti e ci rivedremo, speriamo già la prossima settimana" dicono i rappresentanti delle associazioni. Dopo la possibilità di ampliare gli spazi esterni, concessa negli ultimi anni – grazie alle norme speciali emanate dal governo – il comune di Santarcangelo oggi non vuole fare ulteriori modifiche al regolamento. Le categorie, invece, da diverso tempo chiedono un riaggiornamento delle regole varate nel 2018. Con un documento sottoscritto da Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato, tra le richieste fatte al Comune c’è quella di una modifica all’uso di materiali e arredi. "Dopo il periodo pandemico le cose sono nettamente cambiate e i clienti prediligono gli spazi esterni". Nessuna polemica, ribadiscono le categorie, ma la stagione è partita "e vorremmo chiarire ogni aspetto entro breve". Il Comune ribatte: "Saranno confermati tutti i dehor esistenti con qualche cambiamento di layout, ma senza deroghe relative alla superficie. Si torna alla situazione pre-Covid".

r. c.