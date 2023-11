Dehor: dal Comune taglio alle tariffe

Arriva il taglio del 20% dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico. I titolari di pubblici esercizi attendevano da tempo un pronunciamento dell’amministrazione, cosa che non era arrivata durante il periodo commissariale. Con il nuovo bilancio a cui sta lavorando la giunta Angelini, rientrata in municipio a inizio novembre, arriva anche l’atteso taglio alle tariffe auspicato da Confcommercio. Si torna a pagare i canoni approvati dalla giunta Angelini nell’aprile di quest’anno. Nella zona più costosa la tariffa piena ammontava a 123,95 euro all’anno per metro quadro. Con il taglio, i titolari degli esercizi andranno a pagare 99,16 euro. Analogamente, nella zona a tariffa minore si passa da 65,69 euro a 52,55. Stesso taglio nella Ztl dove si pagheranno 198 euro a metro quadrato per le superficie eccedenti al metro e 20 centimetri dal confine del locale. Infine quest’anno, per evitare problemi di applicazione delle tariffe nella Ztl, la giunta ha definito puntualmente le aree interessate.