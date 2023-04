Dehor, il Comune fa spazio ai locali

Bar, ristoranti e strutture ricettive a Riccione per i dehor potranno godere ancora dell’occupazione di suolo pubblico con agevolazioni previste per tutto il 2023. Oltretutto, con la proroga concessa dal Comune beneficeranno di tariffe ridotte del 20 per cento. Ulteriori e significative diminuzioni sono previste per le attività in zona a traffico limitato, che nel centro turistico sono almeno una quindicina. Con ‘Riccione square estate 2023’, spiega l’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi, "la giunta intende sostenere le attività del suo territorio, che sono state estremamente penalizzate dalle misure ministeriali emanate per il contenimento della pandemia, concedendo la possibilità di ampliare o di occupare nuovi spazi su area pubblica per potenziare l’offerta del servizio. Cogliamo così l’opportunità del Decreto Milleproroghe, che ha spostato alla fine del 2023 la scadenza del regime semplificatorio per le occupazioni di suolo pubblico".

In pratica, come riporta la delibera di giunta, i titolari delle attività potranno andare in deroga ai limiti della superficie espressi nella licenzascia o nel provvedimento di concessione demaniale, rispettando il codice della strada o della navigazione, nonché le norme per disabili. Si potranno quindi allargare sull’area attigua a quella abitualmente concessa o, se impossibile, in via eccezionale si potrà consentire l’occupazione d’area ‘nelle immediate vicinanze’, anche in caso di nuova concessione. Non è tutto, ai titolari di pubblici esercizi, che somministrano alimenti e bevande, e strutture alberghiere è permessa "la posa temporanea di strutture amovibili come elementi di arredo, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività". A fine anno, però, tutte queste strutture amovibili in deroga dovranno essere rimosse, a meno che non vengano autorizzate in altro modo. In quanto alle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, la giunta ha previsto uno sconto del 20 per cento, anche per gli effetti economici negativi causati dalla guerra in Ucraina. Le tariffe sono quattro e si abbassano in base alla distanza dall’area centrale o al grado di frequentazione. Così chi per la categoria uno, a piena tariffa, avrebbe speso 123,95 euro all’anno per metro quadro, ora ne sborserà 99,16, in seconda categoria si passa da 83,05 a 66,44, in terza da 74,37 a 59,50 e in quarta da 65,69 a 52,55. Le tariffe raddoppiano nella zona a traffico limitato, ossia in Ztl di viale Ceccarini e aree limitrofe. L’ulteriore canone viene ridotto del 20 per cento, quindi a 198,32 euro. È stata pure ridotta da 640 a 420 euro la cifra per chi supera il metro e 20 centimetri.

Nives Concolino