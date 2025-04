Dehor: nella Ztl i tavolini dei locali occuperanno gli stalli per i parcheggi

"Credo si debba attendere la fine dell’estate per fare bilanci". Daniela Angelini vuole replicare con i fatti e i numeri alle polemiche sull’addio a Radio Deejay. La sindaca ribatte così a Linus, direttore dell’emittente radiofonica. "A caldo io capisco tutte le reazioni. Credo, però, che si debba aspettare la fine dell’estate con i numeri, le presenze e quello che riusciremo ad avere come risultato, perché poi anche la scelta di tutti questi eventi di intrattenimento ha un unico fine, quello di aumentare i numeri di presenze e di visitatori". Il Comune ha un suo piano, e attende di mostrarlo e mostrarne i risultati. "Quindi alla fine si potrà dire se abbiamo fatto una scelta sbagliata o no. Noi siamo convinti che serva avere anche il coraggio di cambiare dopo tanti anni". Sono le parole che Daniela Angelini ha pronunciato margine della presentazione della Notte rosa, altro tema caldo per la città, con un tessuto imprenditoriale e turistico che mal accetta l’evento di sistema della Riviera. Sperando che l’anticipo al weekend tra il 20 e il 22 giugno cambi anche la Notte rosa riccionese, resta da sanare la ferita lasciata dall’addio di Radio Dejay in piena estate, dopo un lunghissimo matrimonio durato 38 anni. La sindaca ammette di avere messo in preventivo la reazione di Linus, e le polemiche che ne sono derivate.

"Mi aspettavo anche questo avendo conosciuto Linus". Ad ogni modo, prosegue Angelini, "l’alternativa mi sembra valida perché si parla di media comunque nazionali. Abbiamo voluto invertire il paradigma, investire meno negli eventi di intrattenimento e di più nella comunicazione. Abbiamo fatto questa scelta senza lasciare il territorio privo di eventi e ne avremo non solo in agosto, ma durante tutta l’estate. Abbiamo contato 20 concerti, dal pop, al rock, al jazz, quindi l’offerta di intrattenimento continuerà ad esserci ma investendo più sulla comunicazione. A settembre diremo chi ha avuto ragione".

a. ol.