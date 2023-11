Dehor, proroga per il 2024. Rimini in pressing su Roma

"Attendiamo il via libera definitivo per continuare a sostenere i nostri esercenti e affrontare tutto il 2024 senza dover produrre ulteriori pratiche". Lo dice l’assessote Marini che spinge per prolungare il progetto ‘open space’ per dehor e tavolini. Arriva in Senato il via libera all’emendamento al ddl Concorrenza, ma "deve ancora passare al voto finale la proroga di un anno del sistema semplificato per le concessioni del suolo pubblico in vigore sin dalla pandemia". Nel 2020, Rimini ha dato la possibilità ai pubblici esercizi di allargarsi negli spazi esterni con una procedura semplificata. "Dehors e tavoli all’aperto – conclude Magrini – aumentano l’attrattività delle nostre strade e nostre piazze e incontrano il favore dei cittadini che, anche a causa delle temperature più miti, hanno spostato le abitudini di consumo negli spazi all’aperto, attrezzati anche d’inverno".