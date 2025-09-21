Dehors con la scadenza. Concessione fino al 2027 per i tavolini all’aperto

Dehors con la scadenza. Un emendamento ha prorogato la presenza dei dehors nelle città del Belpaese fino al 30 giugno del 2027. Una bella notizia per i titolari dei locali, o quasi. Poco meno di un paio di anni sono un periodo interessante, ma i locali non vogliono scadenze, bensì certezze.

"Se da un lato l’emendamento che proroga al 30 giugno 2027 le semplificazioni normative per l’installazione dei dehors dei pubblici esercizi concesse durante il periodo del Covid può assicurare una temporanea continuità per le nostre attività – dice Denis Preite, presidente FIPE- Confcommercio della provincia di Rimini – dall’altro non va nella direzione di una definitiva certezza che auspicavamo". I dehors esterni erano nati come risposta alle norme sul distanziamento in periodo di Covid. Ma nel tempo, rivendicano i gestori dei locali, sono diventati parti insostituibili delle stesse attività. Dunque non se ne può fare a meno anche perché per i clienti sono ormai la normalità e la vita dei locali come dei clienti si svolge all’aperto, e coperti, durante tutto l’anno. Inoltre "i dehors non rappresentano soltanto un’opportunità economica per bar e ristoranti, ma un vero elemento di qualità e vivibilità diffusa. Sono spazi che illuminano le strade, accolgono residenti e turisti, rendono i quartieri e i borghi più vissuti e dunque più sicuri. Dove i dehors mancano, o dove si perde la distinzione tra chi è autorizzato alla somministrazione e chi non lo è, si rischia invece di favorire disordine, abusivismo e degrado".

Socialità e presidio a parte "le attività hanno bisogno di certezze per poter programmare investimenti: occorre una cornice disciplinata e stabile che garantisca non solo la certezza del diritto, ma anche la possibilità di progettare con lungimiranza la gestione delle attrezzature esterne. Si tratta di investimenti ingenti per le aziende: il rischio che le regole vengano modificate ogni paio di anni non è sostenibile, né permette di valorizzare appieno attività e spazi pubblici. Per questo il mio auspicio è che il Parlamento proceda rapidamente all’approvazione del decreto" che rimane in attesa di adozione.

a.ol.