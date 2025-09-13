Dehors in centro, regole più rigide: "Niente tavoli vicino ai monumenti". E servirà l’ok della Soprintendenza

Tremano i titolari di bar e ristoranti del centro. Dall’anno prossimo, per i locali che si trovano nelle vicinanze dei monumenti, mettere i dehors all’esterno potrebbe diventare molto più complicato. Alcuni pubblici esercizi rischiano di dover rinunciare ad avere tavoli e arredi fuori. Dopo vari anni di proroghe, cominciate nel 2020 per le limitazioni imposte dalla pandemia, il governo sta lavorando a un nuovo decreto per il 2026, che metterà i ’paletti’ ai dehors nei centri storici. Per avere tavoli e arredi fuori, i gestori dei locali dovranno di nuovo avere il nullaosta della Soprintendenza. Una novità che riguarderà soprattutto i pubblici esercizi che sono nelle immediate vicinanze di monumenti e beni di particolare interesse storico e archeologico. Ma i Comuni avranno più voce in capitolo. E i locali che non sono "prospicienti" ai monumenti, non saranno costretti a passare dalla Soprintendenza per avere il via libera.

Stando alle linee guida del nuovo decreto, almeno da quanto è emerso fin qui, a Rimini potrebbero esserci problemi per diversi locali del centro storico. "Prima di fasciarci la testa, attendiamo il testo definitivo del decreto – osserva l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – Ma è chiaro che, rispetto agli ultimi anni, con il nuovo provvedimento ci saranno delle limitazioni. Quando il decreto sarà pronto, avvieremo un confronto con la Soprintendenza. L’obiettivo è rispettare le regole cercando, al tempo stesso, di mettere i pubblici esercizi nelle condizioni di lavorare. Tanti operatori hanno investito negli ultimi anni rinnovando i dehors che non sono solo un’opportunità di lavoro per i locali, ma anche un presidio della città". Molto dipenderà dalla Soprintendenza, chiamata a stilare una ’mappa’, con un elenco di monumenti che vanno tutelati e nelle vicinanze dei quali non sarà possibile mettere i dehors.

