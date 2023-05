Del Corso entra in Alleanza civica

Pierangelo Del Corso, noto cardiologo e colonna dei centro-moderati a Cattolica entra nella lista di "Alleanza Civica". Lo conferma lui stesso con una lettera aperta alla città: "Ho aderito alla Lista Alleanza Civica perché a Cattolica esiste una presenza centrista importante che si riconosce nei valori e negli ideali dell’area di centro-destra e che merita supporto e presenza attiva. Ringrazio Massimiliano Gessaroli, il consigliere Riccardo Franca e Manlio Amaducci per avermi accolto nel loro Direttivo". E solleva subito alcune questioni: "Le nuove linee di programmazione sanitaria prevedono ingenti investimenti per le strutture territoriali. Riccione sarà sede di una Casa della salute importante (Hub) mentre strutture minori sono previste per Cattolica e Morciano. La proposta migliorativa sarebbe quella di avere una struttura principale a Cattolica che però comprendesse San Giovanni, Gabicce mare,Gradara e Tavullia. Pensando poi alla domanda di alloggi vorrei domandare all’Amministrazione se è stato avviato l’iter per dotare Cattolica di nuovi appartamenti di edilizia popolare".

lu.pi.