Delbono illumina anche la mente del pubblico

Una luce illumina il palco del teatro della Regina di Cattolica. Ma a illuminarsi è anche la mente del pubblico, con lo spettacolo di Pippo Delbono e della sua compagnia ‘Il Risveglio’. Sulle note del violoncellista Giovanni Ricciardi e su brani degli anni Settanta, si stagliano le potenti parole cadenzate di Delbono: "Devi danzare, danzare nella tua guerra". È questo e tanto ancora Il Risveglio, un’invocazione alla rinascita che esplora temi universali, come la vita, la morte, la solitudine e la speranza, attraverso un linguaggio che unisce il teatro con il corpo, la musica e l’immagine visiva. I giochi fatti di danze e di luci illuminano lo spettacolo, attirano l’attenzione della maggior parte del pubblico, anche se qualche solitario spettatore si allontana dalla sala, sfuggendo alla dura consapevolezza delle riflessioni che l’opera fa nascere in ciascuno di noi. Si infrange la quarta parete e Delbono chiama in causa gli spettatori, invitandoli a recuperare la memoria sulla musica degli anni ’70. La nostalgia e l’energia ribelle di quel passato lontano aiutano a recuperare ricordi e a superare il dolore della perdita di Bobò, amico e compagno di scena per oltre vent’anni, e di Pina Bausch, la celebre coreografa. L’opera si sviluppa come un viaggio emotivo e filosofico, in cui i personaggi devastati dalla vita, trovano la forza di rialzarsi. In loro gli spettatori possono riconoscersi e ispirarsi per rinascere a loro volta. Uno spettacolo che travalica e supera gli ostacoli anche con l’audio-descrizione che rende possibile alle persone non vedenti riuscire a immaginare questo spettacolo che mescola teatro, musica, danza e poesia.

Il pubblico viene chiamato a riflettere sulle proprie fragilità e sulla necessità di un risveglio, per superare la solitudine e la disperazione che molte volte ci condizionano nel nostro vissuto quotidiano. Gli abbracci che gli attori e le attrici si scambiano in scena, i gesti e gli sguardi che si rivolgono, sono parte della coreografia, sono i più sinceri e luminosi tra i racconti e le poesie originali. Delbono è riuscito ad esprimere la sua esperienza personale in un racconto che tocca il cuore di ogni spettatore. Autore e regista, Delbono nella sua carriera ha sempre cercato di sfidare i confini tradizionali del teatro, mettendo in scena storie che coinvolgono il pubblico in modo diretto e profondo.

Rebeka Gravina e Jessica Singh Istituto Gobetti-De Gasperi di Morciano Classe I Q Coordinamento Centro Diego Fabbri di Forlì